Pronostico Benfica-Sporting CP | Mourinho non le sbaglia mai

Benfica-Sporting CP è una gara della tredicesima giornata della Liga portoghese e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Quando sente qualcosa di importante, José Mourinho difficilmente sbaglia. E, in questo match contro lo Sporting, il Benfica che al momento è terzo in classifica ha l'occasione di piazzare l'aggancio. Quindi sì, questo match vale tanto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Otto risultati utili per il Benfica nel corso delle ultime dieci giornate. Nel mentre è arrivata anche la prima affermazione in Champions League sul campo dell'Ajax ma soprattutto, nel corso dell'ultimo match di campionato, si è visto proprio lo spirito di Mou: una vittoria presa nei minuti di recupero quando per buona parte della sfida sei stato sotto.

