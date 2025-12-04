Pronostici Manchester United-West Ham | marcatore tiri in porta e ammoniti

Ilveggente.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronostici Manchester United-West Ham: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro Con la volontà di lasciarsi alle spalle il periodo no trovando quella continuità di rendimento rivelatasi spesso una chimera nelle ultime stagioni, lo United di Amorim ospita il West Ham, letteralmente rivitalizzato dalla cura Nuno Espirito Santo. Man Utd-West Ham: marcatore, tiri in porta e ammoniti (Ansa Foto) – IlVeggente.it   In forma dopo le vittorie contro Newcastle e Burnley e il rocambolesco pareggio con il Bournemouth, gli Hammers pregustano il colpo grosso con i Red Devils. Ecco perché – nel ventaglio dei possibili marcatori – intriga e non poco soprattutto la pista che porta a Callum Wilson ( quattro gol all’attivo in Premier League con un XG abbondantemente superiore all’1). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostici manchester united west ham marcatore tiri in porta e ammoniti

© Ilveggente.it - Pronostici Manchester United-West Ham: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Approfondisci con queste news

pronostici manchester united westPronostici Manchester United - West Ham: gli Hammers pronti a mettere in difficoltà Amorim - West Ham, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... Riporta goal.com

pronostici manchester united westMan Utd-West Ham: marcatore, tiri in porta e ammoniti - West Ham: dal marcatore ai possibili tiratori dell'incontro. Come scrive ilveggente.it

pronostici manchester united westPronostico Manchester United vs West Ham – 4 Dicembre 2025 - West Ham, sfida valida per la Premier League del 4 Dicembre 2025 alle 21:00. Lo riporta news-sports.it

pronostici manchester united westPronostico Manchester United-West Ham: la porta non rimane inviolata da sei partite - West Ham è una partita di Premier League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Scrive ilveggente.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostici Manchester United West