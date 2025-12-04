Pronostici Manchester United-West Ham | marcatore tiri in porta e ammoniti

Pronostici Manchester United-West Ham: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro Con la volontà di lasciarsi alle spalle il periodo no trovando quella continuità di rendimento rivelatasi spesso una chimera nelle ultime stagioni, lo United di Amorim ospita il West Ham, letteralmente rivitalizzato dalla cura Nuno Espirito Santo. Man Utd-West Ham: marcatore, tiri in porta e ammoniti (Ansa Foto) – IlVeggente.it In forma dopo le vittorie contro Newcastle e Burnley e il rocambolesco pareggio con il Bournemouth, gli Hammers pregustano il colpo grosso con i Red Devils. Ecco perché – nel ventaglio dei possibili marcatori – intriga e non poco soprattutto la pista che porta a Callum Wilson ( quattro gol all’attivo in Premier League con un XG abbondantemente superiore all’1). 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Manchester United-West Ham: marcatore, tiri in porta e ammoniti

