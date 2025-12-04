Programmi TV giovedì 4 dicembre 2025 | varietà musica e film

“Splendida cornice” su Rai 1, “Umberto Tozzi: La grande festa” su Canale 5, “Air Force One” su Iris. Guida ai programmi Tv della serata del 4 dicembre 2025. La serata televisiva di giovedì 4 dicembre 2025 su Rai 1 propone alle 21:30 Splendida cornice, il varietà di Geppi Cucciari che mescola ironia e cultura, ospiti e musica, confermandosi come uno dei format più originali del palinsesto. Rai 2 porta in prima serata Ore 14 Sera, versione estesa del talk di Milo Infante, che affronta i temi di cronaca con linguaggio diretto e dibattiti serrati. Rai 3, invece, dedica spazio all’impegno civile con Amore Criminale, condotto da Veronica Pivetti, che racconta storie di violenza di genere con rispetto e consapevolezza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

