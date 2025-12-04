Tarantini Time Quotidiano Casartigiani Taranto propone l’istituzione di un tavolo permanente tra le associazioni di categoria, il Comune di Taranto, la Prefettura di Taranto e gli altri organi competenti, con l’obiettivo di programmare e coordinare con largo anticipo eventi di grande portata come la Maratona dei Due Mari. La richiesta nasce dalle criticità riscontrate durante l’ultima edizione della manifestazione sportiva: l’intera città è rimasta di fatto paralizzata, impedendo ai clienti di raggiungere numerose attività produttive e creando disagi significativi alle imprese operative anche la domenica, in particolare nei settori dell’assistenza e del trasporto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Programmazione eventi comunali, Casartigiani chiede tavolo di confronto