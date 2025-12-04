Programmazione eventi comunali Casartigiani chiede tavolo di confronto
Tarantini Time Quotidiano Casartigiani Taranto propone l’istituzione di un tavolo permanente tra le associazioni di categoria, il Comune di Taranto, la Prefettura di Taranto e gli altri organi competenti, con l’obiettivo di programmare e coordinare con largo anticipo eventi di grande portata come la Maratona dei Due Mari. La richiesta nasce dalle criticità riscontrate durante l’ultima edizione della manifestazione sportiva: l’intera città è rimasta di fatto paralizzata, impedendo ai clienti di raggiungere numerose attività produttive e creando disagi significativi alle imprese operative anche la domenica, in particolare nei settori dell’assistenza e del trasporto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
