Il tartufo per la lotta all’autismo. Il Comune di Acqualagna, Acqualagna Tartufi ed Essence Hotels hanno partecipato alla Charity Dinner organizzata dalla Fondazione Gambero Rosso per sostenere l’associazione “ScopriAMO l’autismo”. Ha organizzato e condotto la serata, nella splendida cornice del Circolo Antico Tiro a Volo di Roma, Federico Basilica, avvocato dello Stato e membro del CdA della Fondazione Gambero Rosso. Sono intervenute oltre 240 persone, tra cui vari rappresentanti dei vertici della Difesa, oltre all’amico di Acqualagna Senatore Antonio de Poli. Gli chef Samuele Ferri ed Antonio Bedini hanno deliziato gli invitati con un tagliolino al tartufo bianco di Acqualagna e delle uova strapazzate con il tartufo nero uncinato marchigiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Profumo di solidarietà: tartufo contro l’autismo