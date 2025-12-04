Profondo rosso Giuseppe Conte la notizia è una mazzata | Impietoso

Profondo rosso per Giuseppe Conte e per il Movimento Cinque Stelle, che secondo l’ultimo sondaggio Ixé risulta essere il partito con il calo più rilevante dell’intera scena politica italiana. Nel complesso, il sondaggio segnala una situazione stabile per Fratelli d’Italia, che torna a superare la soglia del 30%, confermandosi saldamente primo partito nazionale. In lieve flessione il Partito Democratico, che registra un arretramento rispetto alle rilevazioni precedenti, mentre il centrodestra mostra dinamiche differenziate tra le sue componenti. Il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 30,3%, un livello che mantiene ormai da diversi mesi, consolidando la propria leadership nel quadro politico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Profondo rosso”. Giuseppe Conte, la notizia è una mazzata: “Impietoso”

