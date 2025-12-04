Produzione in calo scatta la cassa integrazione alla Zml

Pordenonetoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si prospetta un periodo cupo per la Zml di Maniago. La società del Gruppo Cividale, che può contare sulla forza lavoro di 400 dipendenti, ha alle spalle un'esperienza quarantennale  nella pressofusione d'alluminio e della fusione di ghisa grigio con un prodotto che si è da sempre imposto nei vari. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

