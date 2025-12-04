Procione ubriaco in negozio di liquori il video delle telecamere di sorveglianza

Tgcom24.mediaset.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le nuove immagini del procione più virale e famoso del mondo. Siamo ad Ashland, in Virginia (Usa): nelle immagini delle telecamere a circuito chiuso del negozio di liquori dove si è intrufolato e ubriacato l'animale si vede il procione tentare di arrampicarsi sugli scaffali procurando la caduta di alcune bottiglie di superalcolici. Qualche ora dopo verrà trovato ubriaco nel bagno del locale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Procione ubriaco in negozio di liquori, il video delle telecamere di sorveglianza

