Procione ubriaco in negozio di liquori il video delle telecamere di sorveglianza

Ecco le nuove immagini del procione più virale e famoso del mondo. Siamo ad Ashland, in Virginia (Usa): nelle immagini delle telecamere a circuito chiuso del negozio di liquori dove si è intrufolato e ubriacato l'animale si vede il procione tentare di arrampicarsi sugli scaffali procurando la caduta di alcune bottiglie di superalcolici. Qualche ora dopo verrà trovato ubriaco nel bagno del locale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Procione ubriaco in negozio di liquori, il video delle telecamere di sorveglianza

