Problemi per il pupillo di Conte | è successo dopo Napoli-Cagliari
Per sfatare la maledizione degli ottavi di finale di Coppa Italia sono serviti dieci rigori e qualche brivido di troppo. Il Napoli, grazie all’errore finale di Luvumbo, batte il Cagliari ed è ora ai quarti di finale di Coppa Italia dopo cinque anni, dove attenderà la vincente del match tra Como e Fiorentina. Ad aggiungere suspense alla serie interminabile di calci di rigore ci ha pensato David Neres, indicato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ come peggiore in campo. Neres, da eroe contro la Roma a peggiore in campo contro il Cagliari. Serata storta per David Neres. Protagonista assoluto del match dell’Olimpico contro la Roma, il brasiliano non è riuscito a ripetersi contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
