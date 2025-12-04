Principessa Aiko incanta il Giappone e riaccende il dibattito | è lei l’ultima speranza?

La Principessa Aiko del Giappone, 24 anni compiuti lo scorso primo dicembre, sta riscrivendo con grazia e determinazione le regole non scritte della monarchia più antica del mondo. Figlia unica dell’ Imperatore Naruhito e dell’ Imperatrice Masako, la royal del Sol Levante si è guadagnata l’affetto del pubblico e degli esperti, tanto da alimentare un dibattito sempre più acceso sulla possibilità di modificare la legge della Casa Imperiale del 1947, che consente la successione al trono solo agli uomini. L’ascesa di Aiko come figura pubblica adulta è iniziata nel 2021, e da allora la giovane ha conquistato tutti con la sua intelligenza, cordialità e premura. 🔗 Leggi su Dilei.it

