Primo turno infrasettimanale della stagione Matelica sale sull’otto volante Sbanca a Vicenza e resta in vetta

vicenza 47 halley matelica 52: Degiovanni 12, Bianchi, Gasparotto, Fontana 3, Fusari 5, Peserico 7, Cavazzuti 4, Ndiaye, Jakpa 2, Kantzy 14. All. Logallo. HALLEY THUNDER MATELICA: Trzeciak, Cabrini 3, Bacchini 7, Chiovato 2, Battellini, Gramaccioni 12, Zamparini, Lo Russo, Bonvecchio 14, Lizzi, Offor 3, Pilakouta 11. All. Matassini. Arbitro: Cavinato e Cotugno. Parziali: 4-15, 15-10, 13-14, 15-13. La Halley Thunder sale sull’otto volante e si conferma in vetta alla classifica del girone a punteggio pieno, con otto successi in altrettante gare finora disputate. Le ragazze di coach Matassini, impegnate in trasferta nel primo turno infrasettimanale della stagione, non hanno smentito il pronostico della vigilia che le voleva favorite contro la formazione vicentina, reduce comunque da un buon momento in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

