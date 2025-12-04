primo ok alla finanziaria ma la votano solo i deputati della maggioranza

La Finanziaria regionale incassa il suo primo ok. La commissione Bilancio dell'Ars ha infatti dato il via libera alla legge di stabilità 2026-2028, un'approvazione arrivata solo con i voti dei deputati della maggioranza. Assenti, infatti, Pd e Movimento 5 stelle, che ieri avevano abbandonato i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

