Primo incontro tra Filippo Boni e i pendolari | Avviare subito un tavolo con territori Rfi e Trenitalia

Primo incontro tra il neo assessore a infrastrutture e trasporti della Regione Toscana, Filippo Boni, e i pendolari del Valdarno fiorentino. L’iniziativa si è tenuta ieri sera a San Giovanni Valdarno, organizzata dalla sindaca, Valentina Vadi e dalla Conferenza dei Sindaci del Valdarno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Primo incontro tra Filippo Boni e i pendolari: "Avviare subito un tavolo con territori, Rfi e Trenitalia"

