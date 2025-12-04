Prima della Scala orfana di Mattarella Meloni e Segre Chi siederà sul palco d’onore?

Milano, 4 dicembre 2025 – Negli ultimi due anni, era stato il presidente del Senato Ignazio La Russa a sedere in Palco reale come massima carica dello Stato per la Prima della Scala. Domenica anche lui diserterà i posti d’onore per il debutto dell’opera “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk“, già orfani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro della Bulgaria Rossen Jeliazkov, Roma 1 dicembre 2025. ANSAFILIPPO ATTILIUS PALAZZO CHIGI - +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++ Per trovare un precedente nella storia recente, bisogna risalire al 2017, quando lo stesso Mattarella, l’allora inquilino di Palazzo Chigi Paolo Gentiloni e l’allora presidente del Senato Piero Grasso non presero parte all’esordio di Andrea Chénier. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prima della Scala orfana di Mattarella, Meloni e Segre. Chi siederà sul palco d’onore?

