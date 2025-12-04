Prima categoria | i recuperi di ieri Eurogol di Scrosta Mondolfo esulta alla fine La Mercatellese ribalta il Piobbico con Bozzi

ATLETICO 2 AVIS MONTECALVO 1 ATLETICO: Sollitto, Pacenti, Mezzanotte (38’ pt Tiriboco), Spaccazocchi (21 st Bertarelli), Nicolini, Scrosta, Marconi, De Angelis, Ordonselli, Messina, Orciani (28’ st Serfilippi). All. Castignani-Bombagioni. AVIS MONTECALVO: Tacchi, Berti, Matteucci, Franca, Fraternali A. (2’ st Capi), Liera (38’ st Cereti), Balducci, Paoli (15’ st Boschetti), Fraternali L., Cocchi (15’ st Polidori), Saltarelli. All. Scotti. Arbitro: Houssam Eddin Chenouf di Pesaro. Reti: 27’ pt Saltarelli, 39’ pt Ordonselli, 45’ st Scrosta. Vittoria in rimonta del Mondolfo su un buon Montecalvo che al 27’ passa: lancio dalla metà campo che arriva in area dove Pacenti manca il colpo di testa e Saltarelli è bravo ad approfittare della papera e ad infilare Sollitto con un perfetto diagonale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima categoria: i recuperi di ieri. Eurogol di Scrosta, Mondolfo esulta alla fine. La Mercatellese ribalta il Piobbico con Bozzi

