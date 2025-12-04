Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 4 Dicembre 2025, è pari a 0,312 €Smc (equivalente a 32,93 €MWh). Questo rappresenta il prezzo medio all’ingrosso del gas naturale scambiato in Italia, un dato di riferimento fondamentale per operatori, aziende e consumatori. Analizzando l’andamento recente del PSV, si nota una leggera tendenza al ribasso rispetto ai valori di fine novembre, con una flessione che ha portato il prezzo dai 33,58 €MWh (0,318 €Smc) del 1 Dicembre 2025 ai 32,93 €MWh (0,312 €Smc) di oggi. La volatilità resta comunque contenuta, con oscillazioni giornaliere generalmente inferiori all’1%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

