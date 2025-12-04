Preziosi manoscritti di Giuseppe Verdi restituiti dai carabinieri all' Archivio di Stato di Parma
Manoscritti di Giuseppe Verdi restituiti all'Archivio di Stato di Parma. Giovedì 4 dicembre il comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna ha consegnato alla direttrice dell’Archivio di Stato di Parma un prezioso manoscritto composto da tre carte il cui testo, in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Restituiti alla comunità quattro preziosi documenti di San Rufino Sono state riconsegnate all’Archivio del Capitolo di San Rufino Parrocchia della Chiesa Cattedrale di San Rufino di Assisi quattro unità archivistiche restaurate, datate tra XIV e XIX secolo, gra - facebook.com Vai su Facebook
Restituiti a Parma manoscritti rubati di Giuseppe Verdi - Una volta pubblicati in catalogo, due manoscritti verdiani, relativi all'Aida, sono stati individuati dalla Sop ... Si legge su msn.com
Presentazione volume su Giuseppe Parvis - 00, Casa Verdi ospiterà la presentazione del volume Giuseppe Parvis ebanista e designer tra Egitto ed Europa nel secondo Ottocento, a cura di Manfredo Lapi Gatteschi ... Lo riporta milanotoday.it