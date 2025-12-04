Preziosi manoscritti di Giuseppe Verdi restituiti dai carabinieri all' Archivio di Stato di Parma

Ilpiacenza.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manoscritti di Giuseppe Verdi restituiti all'Archivio di Stato di Parma. Giovedì 4 dicembre il comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna ha consegnato alla direttrice dell’Archivio di Stato di Parma un prezioso manoscritto composto da tre carte il cui testo, in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

preziosi manoscritti di giuseppe verdi restituiti dai carabinieri all archivio di stato di parma

© Ilpiacenza.it - Preziosi manoscritti di Giuseppe Verdi restituiti dai carabinieri all'Archivio di Stato di Parma

