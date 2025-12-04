Presunti concorsi truccati a Careggi e Meyer raffica di proscioglimenti

Firenze, 4 dicembre 2025 – Cade anche l'associazione per delinquere nel processo sui presunti concorsi truccati a Careggi e Meyer. E dopo la mannaia dell'abrogazione del reato dell'abuso d'ufficio, che aveva aveva già fatto chiudere la stragrande maggioranza delle posizioni, non restano che due episodi per cui il gup, Fabio Gugliotta, ha ordinato il rinvio a giudizio. L'ipotesi è corruzione per cinque imputati. Raffica di proscioglimenti. Per tutto il resto, una pioggia di non luogo a procedere, a cominciare dall'ipotesi di associazione per delinquere, finalizzata all'orientamento dei concorsi, che veniva contestata all'ex rettore Luigi Dei, all'ex dg del Meyer Alberto Zanobini, all'ex prorettore Paolo Bechi, al prof Marco Carini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presunti concorsi truccati a Careggi e Meyer, raffica di proscioglimenti

