Prestiti in Friuli i dati del quarto trimestre 2025 | a Pordenone la durata più alta e i richiedenti più giovani della Regione

Nel quarto trimestre del 2025 in Friuli-Venezia Giulia si richiedono soprattutto liquidità e consolidamento. La liquidità si attesta al primo posto raccogliendo il 33,3% del totale delle domande, seguita dal consolidamento, al 21,4% del mix, e dall’acquisto di auto usata, sul terzo gradino del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Prestiti in Friuli, i dati del quarto trimestre 2025: a Pordenone la durata più alta e i richiedenti più giovani della Regione

