Presepe woke anti-Trump | così Gesù bambino diventa un migrante detenuto

La protesta contro Donald Trump passa anche dal presepe. Sì, perché una chiesa di Chicago – la Lake Street Church – ha realizzato un presepe woke ispirato ai raid dell'ICE, l'agenzia federale responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione. E il dibattito in rete è a dir poco rovente. La chiesa ha infatti raffigurato Maria che indossa una maschera respiratoria per proteggersi dai gas lacrimogeni, mentre Gesù bambino ha le mani legate con una fascetta ed è sdraiato su una coperta riflettente come quelle utilizzate nei centri di detenzione. Nei loro pressi troviamo dei centurioni mascherati che indossano occhiali da sole e gilet verdi con la scritta "ICE".

