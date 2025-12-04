Presepe di San Marco un quarto di secolo pieno di novità

Un quarto di secolo per il presepe di San Marco che, come ogni anno, offre ai visitatori nuovi particolari da scoprire. Per questo Natale sono tre le novità: la realizzazione dell’imponente palazzo di Erode che, con la sua presenza completa l’articolato ‘quadro’ della Natività; la conversione di San Paolo rappresentato, in modo straordinariamente realistico, da un esperto artigiano di Padova, uno dei migliori d’Italia; la processione del Corpus Domini e la torretta per la lotteria di San Paterniano che arricchiscono piazza XX Settembre riprodotta come si presentava agli inizi del ‘900, con il suo campanile originario, palazzo Bambini all’epoca sede dell’ufficio postale e la chiesa di San Silvestro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Presepe di San Marco, un quarto di secolo pieno di novità

