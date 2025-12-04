Presentazione del progetto di ampliamento del cimitero comunale di Sant’Agnello 

Presentazione del progetto di ampliamento del cimitero comunale: nuovi loculi autofinanziati e criteri di assegnazione delle nicchie. Venerdì 5 dicembre alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Sant’Agnello verrà presentato il progetto di ampliamento del cimitero comunale. Il Sindaco Antonino Coppola, l’Assessore ai Servizi Cimiteriali Corrado Fattorusso, insieme agli Uffici comunali e al progettista, l’Architetto Livio Balsamo, illustreranno, con slide digitali e plastici, i lavori approvati e l’operazione autofinanziata. « Il progetto dei nuovi loculi comunali, atteso da anni, è stato ampliato rispetto all’originale per quanto riguarda la cappella madre, la cappella nuova, i nicchiai vecchi e le nuove sistemazioni dei nicchiai, in ragione del cospicuo numero di domande ricevute dagli utenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

