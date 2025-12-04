Presa la coppia di ladri che ha messo a segno 17 furti in Lombardia

Colpivano nelle ville o negli appartamenti, si spostavano su auto prese a noleggio per non destare sospetti e dopo la giornata di “lavoro” tornavano nell'abitazione di Cesate, al confine tra la Brianza e il milanese, che avevano scelto come covo.Si tratta di due uomini, entrambi cittadini di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Presa la coppia di ladri che ha messo a segno 17 furti in Lombardia

