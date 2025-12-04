Prendo farmaci per curare attacchi di panico e depressione mi spaventa cosa succederebbe se non li prendessi più Ne parlo con voi per dirvi che non siete soli | così Presley Gerber figlio di Cindy Crawford
“Credo che essere onesti sia la cosa migliore”: inizia così il post Instagram di Presley Gerber, 26enne figlio di Cindy Crawford e Rande Gerber. Il modello racconta in un video i suoi problemi di salute mentale e lo fa anche per spezzare quello stigma che rende ancora oggi difficile affrontare pubblicamente questo tipo di patologie. Gerber spiega di assumere farmaci per attacchi di panico e depressione: “ Le benzodiazepine sono salite e scese in base a ciò che stava succedendo nella mia vita. Purtroppo ho avuto molte perdite, di molti tipi diversi, di recente. Non è una scusa, ma è il motivo per cui sono dove sono adesso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
