Prendo farmaci per curare attacchi di panico e depressione mi spaventa cosa succederebbe se non li prendessi più Ne parlo con voi per dirvi che non siete soli | così Presley Gerber figlio di Cindy Crawford

Ilfattoquotidiano.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Credo che essere onesti sia la cosa migliore”: inizia così il post Instagram di Presley Gerber, 26enne figlio di Cindy Crawford e Rande Gerber. Il modello racconta in un video i suoi problemi di salute mentale e lo fa anche per spezzare quello stigma che rende ancora oggi difficile affrontare pubblicamente questo tipo di patologie. Gerber spiega di assumere farmaci per attacchi di panico e depressione: “ Le benzodiazepine sono salite e scese in base a ciò che stava succedendo nella mia vita. Purtroppo ho avuto molte perdite, di molti tipi diversi, di recente. Non è una scusa, ma è il motivo per cui sono dove sono adesso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

prendo farmaci per curare attacchi di panico e depressione mi spaventa cosa succederebbe se non li prendessi pi249 ne parlo con voi per dirvi che non siete soli cos236 presley gerber figlio di cindy crawford

© Ilfattoquotidiano.it - “Prendo farmaci per curare attacchi di panico e depressione, mi spaventa cosa succederebbe se non li prendessi più. Ne parlo con voi per dirvi che non siete soli”: così Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford

Altre letture consigliate

prendo farmaci curare attacchi“Prendo farmaci per curare attacchi di panico e depressione, mi spaventa cosa succederebbe se non li prendessi più. Ne parlo con voi per dirvi che non siete soli”: così ... - Il figlio di Cindy Crawford condivide la sua battaglia per la salute mentale: "Lo racconto perché non siete soli" ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Basta emicrania, ecco i nuovi farmaci orali che azzerano gli attacchi in 7 pazienti su 10 - Ci sono persone che hanno costruito la propria vita intorno al dolore: appuntamenti saltati, giornate bucate, luci spente, nausea, silenzio. Come scrive repubblica.it

Utilizzo di siringhe per curare diabete 2 in caso di sovrappeso da farmaci per disturbo salute mentale - Gentile lettore, la tirzepatide è un ottimo farmaco per combattere l'obesità e il diabete indipendentemente dalla causa che l'hanno causati. Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Prendo Farmaci Curare Attacchi