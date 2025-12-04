premio ugo la malfa per la cooperazione internazionale a vito pertosa

Si è svolta giovedì 4 dicembre, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, la seconda edizione del Premio Ugo La Malfa per la Cooperazione Internazionale. Il riconoscimento è stato assegnato al Cav. del Lavoro e di Gran Croce Vito Pertosa, Presidente della Angel Holding, scelto dagli enti promotori “per la proiezione internazionale che ha assunto la sua attività imprenditoriale nel campo delle tecnologie avanzate e per l’esempio che la sua opera fornisce ai giovani nelle scuole e nelle università, che dovranno contribuire domani alla costruzione della pace e allo sviluppo dell’integrazione economica e della cooperazione fra i popoli”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

