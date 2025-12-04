Il Premio Rosa Parks 2025, istituito dalla Human Rights Youth Organization (Hryo) e dedicato all’icona afroamericana della lotta per i diritti civili, sarà assegnato all’associazione Le Onde Ets per il suo lungo e consolidato impegno nella promozione dei diritti delle donne e nel sostegno alle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Premio Rosa Parks 2025 assegnato all’associazione Le Onde Ets