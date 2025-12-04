Premio Firenze crescita continua Omaggi speciali alla fiorentinità
Identità, visione e risultati. Già, perché dietro la forte valenza simbolica del Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive ci sono in primo luogo la concretezza dei numeri, che raccontano di 469 opere in concorso - 175 arti visive, 294 letterarie - per un totale di partecipazioni dal 2014 ad oggi arrivato a 2308 nelle arti e 4378 per la letteratura. Nato nel 1983 per iniziativa del Centro Culturale Firenze-Europa ’Mario Conti’, il riconoscimento è diventato il momento clou delle attività svolte dall’istituzione, assumendo nel tempo una dimensione sovranazionale, come testimonia anche quest’anno il gemellaggio con la città di Rotterdam. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Mariselda ha ricevuto il premio della Camera di Commercio “Firenze e Lavoro 2025” Siamo state state selezionate insieme ad altre 59 aziende toscane, tra oltre 1000 candidate, per il percorso storico e per la qualità del lavoro svolto nel territorio fiorentino. Gr - facebook.com Vai su Facebook
Oggi il Premio Firenze e il Lavoro della Camera di Commercio Vai su X
Premio Firenze, crescita continua. Omaggi speciali alla fiorentinità - Già, perché dietro la forte valenza simbolica del Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive ci sono in primo luogo la concretezza dei numeri, che raccontano di 469 ope ... Come scrive lanazione.it
Premio Firenze, presentata la XLII edizione - Sabato 6 dicembre il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ospiterà la XLII edizione del Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive. Secondo nove.firenze.it
Premio “Firenze e il Lavoro”, fra le eccellenze celebrate anche la storica azienda signese Filippo Catarzi srl - Questo il "senso" del premio "Firenze e il lavoro" promosso dalla ... Segnala piananotizie.it
Premio Pinocchio 2025: a Firenze assegnati i riconoscimenti dedicati al burattino più famoso del mondo - Nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi premiate personalità della cultura, dello spettacolo, dell’economia ... Riporta intoscana.it