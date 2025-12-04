Il gigante “forte come un orso e veloce come un cavallo“ ha bruciato un altro record. Erling Haaland, 25 anni, ha già raggiunto quota cento gol in Premier League. In appena tre stagioni e un terzo per i colori del Manchester City. Il teatro dell’ultimo primato dell’attaccante norvegese è stato Craven Cottage, casa del Fulham. I Citizens di Guardiola, l’altra sera, hanno vinto 5-4 ed Erling si è ‘limitato’ a una sola rete. Quanto basta, però, per arrivare in tripla cifra di realizzazioni nel campionato più bello del mondo. Un traguardo raggiunto in 111 gare nel massimo campionato inglese, scalzando dal trono del più precoce la leggenda Alan Shearer, cui erano servite 124 partite per raggiungere quota cento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Premier, il norvegese del City è una macchina da gol. Haaland a quota 100, il più rapido. Battuto il record del mito Shearer