Premiato con tre bollini rosa l’ospedale San Gerardo | Vicino alle donne
Tre bollini rosa per il biennio 2026-2027. Sono quelli che sono stati assegnati alla Fondazione Ircss San Gerardo dei Tintori dalla Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Un riconoscimento che avviene al termine di un bando biennale.Il bandoIl bando è aperto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
