Prego San Carlo Acutis per mia figlia | Antonella Clerici e le preghiere per Maelle
Antonella Clerici ha svelato di aver trovato un faro spirituale in Carlo Acutis, il giovanissimo beatificato da Papa Francesco, scomparso a soli 15 anni nel 2006 a causa di una leucemia fulminante. La celebre conduttrice, che l’anno scorso aveva visitato la sua tomba ad Assisi, ha condiviso nuovamente il profondo legame che la unisce al ragazzo, ora venerato come santo. In un’intervista al settimanale Oggi, ha confessato quanto la preghiera rivolta a lui sia per lei un’enorme fonte di conforto, specialmente nei momenti più bui della sua vita. “È il mio santo del cuore,” ha dichiarato Clerici, “me lo sento sempre vicino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
