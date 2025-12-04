Pregiudicato arrestato a Latina per droga incastrato dalla diffusione in tv di un filmato

Latina, aggravata la misura per un pregiudicato: filmato mentre offre droga in casa, disposto l'invio in casa di lavoro per due anni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pregiudicato arrestato a Latina per droga, incastrato dalla diffusione in tv di un filmato

