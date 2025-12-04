Preghiera della sera 4 Dicembre 2025 | Allontanami dal giudicare

Lalucedimaria.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allontanami dal giudicare”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 4 dicembre 2025 allontanami dal giudicare

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 4 Dicembre 2025: “Allontanami dal giudicare”

Approfondisci con queste news

preghiera sera 4 dicembreAuguri Santa Barbara oggi, 4 dicembre 2025/ Frasi e immagini per i vostri messaggi WhatsApp - Auguri Santa Barbara oggi, 4 dicembre 2025: frasi, immagini e preghiere per i vostri messaggi da inviare su WhatsApp ... Segnala ilsussidiario.net

preghiera sera 4 dicembrePreghiera della sera 2 Dicembre 2025: “Vieni nel mio cuore” - La preghiera della sera di oggi, martedì 2 dicembre, è agli Angeli Custodi che, a termine di questo giorno, sono con noi ... Secondo lalucedimaria.it

preghiera sera 4 dicembreil 4 dicembre si celebra Santa Barbara: storia, martirio e devozione dei fedeli - Scopri la storia di Santa Barbara, protettrice di vigili del fuoco, marinai e minatori, tra martirio, simboli e celebrazioni tradizionali. alfemminile.com scrive

preghiera sera 4 dicembrePreghiera del mattino del 3 Dicembre 2025: “Aiutami a vederti” - La preghiera del mattino di oggi, 3 dicembre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Si legge su lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Sera 4 Dicembre