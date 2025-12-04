Preghiera del mattino del 4 Dicembre 2025 | Vieni per un nuovo Avvento
Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
