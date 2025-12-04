Preghiera del mattino del 4 Dicembre 2025 | Vieni per un nuovo Avvento

Lalucedimaria.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 4 dicembre 2025 vieni per un nuovo avvento

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 4 Dicembre 2025: “Vieni per un nuovo Avvento”

Argomenti simili trattati di recente

preghiera mattino 4 dicembrePreghiera del mattino del 3 Dicembre 2025: “Aiutami a vederti” - La preghiera del mattino di oggi, 3 dicembre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Riporta lalucedimaria.it

preghiera mattino 4 dicembrePreghiera della sera 2 Dicembre 2025: “Vieni nel mio cuore” - La preghiera della sera di oggi, martedì 2 dicembre, è agli Angeli Custodi che, a termine di questo giorno, sono con noi ... Segnala lalucedimaria.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 4 Dicembre