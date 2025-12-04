Prefettura di Avellino firmato protocollo d’intesa sulla legalità in ambito economico-finanziario

Questa mattina, presso il Palazzo di Governo, è stato firmato il Protocollo d’Intesa sulla legalità in ambito economico-finanziario tra la Prefettura di Avellino, la Camera di Commercio Irpinia Sannio e Finetica Ets, associazione nazionale antiracket e antiusura. L’accordo mira a rafforzare la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Prefettura di Avellino, firmato protocollo d’intesa sulla legalità in ambito economico-finanziario

