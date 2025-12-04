precipita un elicottero in valtellina salvi i quattro passeggeri

AGI - Un elicottero è precipitato intorno alle 8 e 30 di questa mattina in Valtellina nella zona di Lanzada, in provincia di Sondrio. Solo " lievi ferite " per i quattro passeggeri che erano a bordo del mezzo. Lo rendono noto i vigili del fuoco che sono intervenuti sul luogo dell'incidente e hanno condotto le operazioni di soccorso. Intervenuto anche il personale sanitario del 118. . 🔗 Leggi su Agi.it

