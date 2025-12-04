Precipita un elicottero in Valtellina salvi i quattro passeggeri
AGI - Un elicottero è precipitato intorno alle 8 e 30 di questa mattina in Valtellina nella zona di Lanzada, in provincia di Sondrio. Solo " lievi ferite " per i quattro passeggeri che erano a bordo del mezzo. Lo rendono noto i vigili del fuoco che sono intervenuti sul luogo dell'incidente e hanno condotto le operazioni di soccorso. Intervenuto anche il personale sanitario del 118. . 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
Precipita un elicottero nel parmense a causa della Nebbia, morto Lorenzo Rovagnati: il Video Vai su Facebook
Paura in Valtellina, elicottero con diverse persone precipita a Lanzada: “Sarebbero tutte salve” - Questa mattina un elicottero è precipitato nella zona di Lanzada, in Valtellina (provincia di Sondrio), e a bordo ci sarebbero state quattro persone. Scrive notizie.it
Elicottero precipita in Valtellina, a bordo cinque persone: tutti salvi i passeggeri - Momenti di paura questa mattina a Lanzada, in località Le Prese. Riporta msn.com
Cade un elicottero con 4 persone a bordo: tutti salvi - Cade un elicottero con 4 persone a bordo: tutti salvi Stavano operando lungo il versante della frana di Lanzada. Riporta laregione.ch
Elicottero precipita a Lanzanda in Valtellina: ricerche in corso per quattro persone - Le squadre di soccorso, tra vigili del fuoco, carabinieri e Soccorso Alpino, sono impegnate nelle operazioni di ricerca dopo il crash dell’elicottero in territorio di Sondrio. Riporta msn.com
Elicottero con 4 persone a bordo precipita in Valtellina: si cercano i passeggeri - Un elicottero con 4 persone a bordo è precipitato a Lanzada (Sondrio) nella mattinata del 4 dicembre. Lo riporta fanpage.it
Elicottero precipita in Valtellina, a bordo quattro persone: si cercano i dispersi - Momenti di paura questa mattina, giovedì 4 dicembre 2025, a Lanzada, in località Le Prese. Riporta msn.com