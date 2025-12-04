precipita un elicottero in valtellina morto un passeggero

AGI - Un elicottero è precipitato intorno alle 8 e 30 di questa mattina in Valtellina nella zona di Lanzada, in provincia di Sondrio. Quattro le persone a bordo. Un passeggero è morto mentre altre tre persone sono rimaste ferite e sono state affidate alle cure del personale sanitario. Sono in corso, rendono noto i vigili del fuoco, le operazioni di recupero del corpo della persona deceduta. . 🔗 Leggi su Agi.it

