Precipita un elicottero in Valtellina morto un passeggero
AGI - Un elicottero è precipitato intorno alle 8 e 30 di questa mattina in Valtellina nella zona di Lanzada, in provincia di Sondrio. Quattro le persone a bordo. Un passeggero è morto mentre altre tre persone sono rimaste ferite e sono state affidate alle cure del personale sanitario. Sono in corso, rendono noto i vigili del fuoco, le operazioni di recupero del corpo della persona deceduta. . 🔗 Leggi su Agi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un elicottero con cinque persone a bordo è precipitato questa mattina poco dopo le 8 in località Le Prese, nel comune di Lanzada, in Valmalenco. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando Vigili del Fuoco di Sondrio e vigili del fuoco volontari di Chi - facebook.com Vai su Facebook
Precipita un elicottero durante dei lavori per il ripristino di un versante franoso in Valtellina: si cercano i 4 occupanti del velivolo. #vigilidel fuoco Vai su X
Precipita elicottero in Valtellina, un morto - Atterraggio pesante nel territorio di Lanzada, in provincia di Sondrio, in una zona impervia al confine con la Svizzera. Si legge su msn.com
Paura in Valtellina, elicottero con diverse persone precipita a Lanzada: “Sarebbero tutte salve” - Questa mattina un elicottero è precipitato nella zona di Lanzada, in Valtellina (provincia di Sondrio), e a bordo ci sarebbero state quattro persone. notizie.it scrive
Elicottero precipita in Valtellina: quattro persone salvate - L’incidente a Lanzada questa mattina: atterraggio pesante in zona impervia, tutti i passeggeri estratti vivi dai soccorritori ... Si legge su laprovinciadivarese.it
Elicottero precipita in Valtellina, quattro le persone a bordo. Nessun morto - L'allarme è scattato mentre il velivolo stava sorvolando la località Le Prese nel comune di Lanzada. Come scrive ticinonews.ch
Elicottero precipita in Valtellina, a bordo quattro persone: dispersi i passeggeri - Momenti di paura questa mattina a Lanzada, in località Le Prese. Come scrive msn.com
ELICOTTERO Tragedia in Valtellina: precipita un elicottero, quattro persone disperse - Un elicottero con quattro persone a bordo è precipitato oggi nella zona di Lanzada, in Valtellina, nel territorio del comune di Sondrio ... Segnala statoquotidiano.it