Precipita un elicottero in Valtellina morto un passeggero

Agi.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Un elicottero è precipitato intorno alle 8 e 30 di questa mattina in Valtellina nella zona di Lanzada, in provincia di Sondrio. Quattro le persone a bordo. Un passeggero è morto mentre altre tre persone sono rimaste  ferite  e sono state affidate alle cure del personale sanitario.  Sono in corso, rendono noto i vigili del fuoco, le operazioni di recupero del corpo della persona deceduta.   . 🔗 Leggi su Agi.it

precipita un elicottero in valtellina morto un passeggero

© Agi.it - Precipita un elicottero in Valtellina, morto un passeggero

Altri contenuti sullo stesso argomento

precipita elicottero valtellina mortoPrecipita elicottero in Valtellina, un morto - Atterraggio pesante nel territorio di Lanzada, in provincia di Sondrio, in una zona impervia al confine con la Svizzera. Si legge su msn.com

precipita elicottero valtellina mortoPaura in Valtellina, elicottero con diverse persone precipita a Lanzada: “Sarebbero tutte salve” - Questa mattina un elicottero è precipitato nella zona di Lanzada, in Valtellina (provincia di Sondrio), e a bordo ci sarebbero state quattro persone. notizie.it scrive

precipita elicottero valtellina mortoElicottero precipita in Valtellina: quattro persone salvate - L’incidente a Lanzada questa mattina: atterraggio pesante in zona impervia, tutti i passeggeri estratti vivi dai soccorritori ... Si legge su laprovinciadivarese.it

Elicottero precipita in Valtellina, quattro le persone a bordo. Nessun morto - L'allarme è scattato mentre il velivolo stava sorvolando la località Le Prese nel comune di Lanzada. Come scrive ticinonews.ch

precipita elicottero valtellina mortoElicottero precipita in Valtellina, a bordo quattro persone: dispersi i passeggeri - Momenti di paura questa mattina a Lanzada, in località Le Prese. Come scrive msn.com

ELICOTTERO Tragedia in Valtellina: precipita un elicottero, quattro persone disperse - Un elicottero con quattro persone a bordo è precipitato oggi nella zona di Lanzada, in Valtellina, nel territorio del comune di Sondrio ... Segnala statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Precipita Elicottero Valtellina Morto