Precipita un elicottero in Valtellina morto un passeggero

AGI - Un elicottero è precipitato intorno alle 8 e 30 di questa mattina in Valtellina nella zona di Lanzada, in provincia di Sondrio. Quattro le persone a bordo. Un passeggero è morto mentre altre tre persone sono rimaste ferite e sono state affidate alle cure del personale sanitario. Sono in corso, rendono noto i vigili del fuoco, le operazioni di recupero del corpo della persona deceduta. L'elicottero è precipitato da bassa quota e i vigili del fuoco riferiscono che "nel corso di una ricognizione aerea, l'equipaggio del Drago 166 dei Vigili del fuoco ha individuato un corpo a valle rispetto al punto di impatto". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Precipita un elicottero in Valtellina, morto un passeggero

