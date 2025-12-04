Precipita un elicottero in Valtellina con quattro persone a bordo

AGI - Un elicottero è precipitato intorno alle 8 e 30 di questa mattina in Valtellina nella zona di Lanzada. A bordo risulterebbero quattro persone che al momento sono disperse. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte dei vigili del Fuoco e del 118. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Precipita un elicottero in Valtellina con quattro persone a bordo

News recenti che potrebbero piacerti

Precipita un elicottero nel parmense a causa della Nebbia, morto Lorenzo Rovagnati: il Video - facebook.com Vai su Facebook

Elicottero precipita in Valtellina, a bordo quattro persone: dispersi i passeggeri - Momenti di paura questa mattina a Lanzada, in località Le Prese. Scrive msn.com

Precipita un elicottero in Valtellina: si cercano quattro persone - Un elicottero impegnato nei lavori di ripristino della frana di Valmalenco è precipitato alle 8,30 del mattino in località Le Prese a Lanzada in una zona impervia. Riporta msn.com

Elicottero precipita in Valtellina, quattro le persone a bordo - L'allarme è scattato mentre il velivolo stava sorvolando la località Le Prese nel comune di Lanzada. Si legge su ticinonews.ch

Valtellina, precipita un elicottero con 4 persone a bordo: si cercano i passeggeri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Valtellina, precipita un elicottero con 4 persone a bordo: si cercano i passeggeri ... tg24.sky.it scrive

Cade un elicottero con 4 persone a bordo - Sono precipitati con l'elicottero con cui stavano operando per dei lavori di ripristino di un versante franoso che aveva fatto precipitare lungo la strada che conduce al comune di Lanzada ... Come scrive laregione.ch

Elicottero precipita a Lanzanda in Valtellina: ricerche in corso per quattro persone - Le squadre di soccorso, tra vigili del fuoco, carabinieri e Soccorso Alpino, sono impegnate nelle operazioni di ricerca dopo il crash dell’elicottero in territorio di Sondrio. msn.com scrive