Precipita elicottero in Valtellina un morto

Un elicottero con a bordo quattro persone è precipitato questa mattina sulle montagne della Valmalenco, nel territorio di Lanzada, in provincia di Sondrio. Secondo le prime sommarie informazioni l'incidente è avvenuto in una zona impervia al confine con la Svizzera. Da accertare le cause dell'incidente. Secondo quanti riportato da Valtellina Notizie, si tratta di un "elicottero Wucher 350, modello utilizzato per operazioni di lavoro aereo". Ancora da accertare le cause dell'incidente "Probabilmente il mezzo era impegnato in interventi di ripristino lungo il versante franato lo scorso 10 novembre", riporta ancora Valtellina Notizie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Precipita elicottero in Valtellina, un morto

Leggi anche questi approfondimenti

Un elicottero con cinque persone a bordo è precipitato questa mattina poco dopo le 8 in località Le Prese, nel comune di Lanzada, in Valmalenco. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando Vigili del Fuoco di Sondrio e vigili del fuoco volontari di Chi - facebook.com Vai su Facebook

Precipita un elicottero durante dei lavori per il ripristino di un versante franoso in Valtellina: si cercano i 4 occupanti del velivolo. #vigilidel fuoco Vai su X

Precipita elicottero in Valtellina, un morto - Atterraggio pesante nel territorio di Lanzada, in provincia di Sondrio, in una zona impervia al confine con la Svizzera. Lo riporta msn.com

Paura in Valtellina, elicottero con diverse persone precipita a Lanzada: “Sarebbero tutte salve” - Questa mattina un elicottero è precipitato nella zona di Lanzada, in Valtellina (provincia di Sondrio), e a bordo ci sarebbero state quattro persone. Si legge su notizie.it

Elicottero precipita in Valtellina: quattro persone salvate - L’incidente a Lanzada questa mattina: atterraggio pesante in zona impervia, tutti i passeggeri estratti vivi dai soccorritori ... laprovinciadivarese.it scrive

Elicottero precipita in Valtellina, quattro le persone a bordo. Nessun morto - L'allarme è scattato mentre il velivolo stava sorvolando la località Le Prese nel comune di Lanzada. Scrive ticinonews.ch

Elicottero precipita in Valtellina, a bordo quattro persone: si cercano i dispersi - Momenti di paura questa mattina, giovedì 4 dicembre 2025, a Lanzada, in località Le Prese. Da msn.com

ELICOTTERO Tragedia in Valtellina: precipita un elicottero, quattro persone disperse - Un elicottero con quattro persone a bordo è precipitato oggi nella zona di Lanzada, in Valtellina, nel territorio del comune di Sondrio ... Scrive statoquotidiano.it