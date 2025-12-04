Precari organici scoperti e dotazioni arretrate | il 5 dicembre sciopero della Giustizia
«L’efficienza del sistema giudiziario si assicura garantendo la copertura e la valorizzazione degli organici, attraverso dotazioni strumentali adeguate, ma nei fatti e nella Finanziaria il Governo non risponde su nulla». Con una nota la Fp Cgil di Piacenza annuncia che anche in città lavoratrici. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Precari, organici scoperti e dotazioni arretrate: il 5 dicembre sciopero della Giustizia - La Legge di Bilancio in discussione in Parlamento metta le risorse che servono» ... Si legge su ilpiacenza.it