Undici vittorie, con 30 gol realizzati, appena 11 subiti e solo una sconfitta, datata addirittura 7 settembre. E’ lo straordinario rendimento del Grosseto nel girone E di Serie D. La capolista ha conquistato finora 35 punti in 14 incontri disputati (media di 2,5 punti a partita), cinque in più delle inseguitrici maggiormente vicine. I biancorossi vanno meglio in trasferta che in casa: lontano dallo stadio Carlo Zecchini hanno ottenuto 18 punti, mentre sul campo amico ne hanno centrati 17. Da questo punto di vista, fa meglio il Prato, che dopo il Seravezza Pozzi è la squadra con il miglior rendimento interno (21 punti per i lucchesi, 18 per i biancazzurri). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, ecco il test verità. C’è la corazzata Grifone