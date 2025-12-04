Pozzuoli fiori in darsena | simbolo di lotta al bradisismo

A Pozzuoli, i commercianti hanno lanciato centinaia di fiori nella darsena come simbolo di resistenza al bradisismo e di rinascita della città. L’iniziativa vuole trasmettere un messaggio positivo in un territorio colpito dalla crisi economica e sociale legata ai fenomeni sismici. È stato esposto anche uno striscione dedicato alla forza e alla resilienza della comunità. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Pozzuoli, fiori in darsena: simbolo di lotta al bradisismo

Pozzuoli, bonificata la Darsena: rimosse le barche abbandonate dopo il prosciugamento - Uomini e mezzi del comune di Pozzuoli hanno condotto una vasta operazione di bonifica dell'antico porticciolo rimuovendo ... Riporta ilmattino.it