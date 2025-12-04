Povertà educativa | seminario di studi all' Istituto Catalfamo

Messinatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà nei giorni 4 e 5 dicembre all'Auditorium Scuola secondaria primo grado I.C. “Catalfamo” via Mauro De Mauro a Santa Lucia sopra Contesse, il seminario di studi su povertà educativa e comunità educante promosso dagli aderenti al Patto Educativo:Pprima sessione4 dicembre 2025Ore 15.30. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

povert224 educativa seminario di studi all istituto catalfamo

© Messinatoday.it - Povertà educativa: seminario di studi all'Istituto Catalfamo

Approfondisci con queste news

Seminario studi Univaq sul lavoro e le transizioni - Un'analisi del mercato del lavoro, in relazione alle dinamiche attuali e dalle transizioni recenti e ravvicinate (pandemica, digitale, energetica ed ecologica). Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Povert224 Educativa Seminario Studi