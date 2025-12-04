Un’istantanea precisa, approfondita e attuale sullo stato delle povertà in Campania. È ciò che offrirà il Dossier Regionale Caritas 2025, che sarà presentato ufficialmente martedì 9 dicembre alle ore 11:00 presso l’Aula del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Povertà, a Caserta la presentazione del Dossier Caritas 2025. “Uno sguardo nuovo sulle fragilità del territorio”