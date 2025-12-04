POTM Serie A Novembre Lautaro candidato | link al voto e sfidanti

POTM Serie A. Proseguiranno fino a domenica 7 dicembre le votazioni per l’ EA SPORTS FC Player Of The Month di novembre in Serie A. I tifosi hanno la possibilità di esprimere la propria preferenza tra sei candidati, tutti protagonisti di un mese di grande rendimento nei rispettivi club. Tra i nominati figurano alcuni nomi di spicco del campionato italiano, pronti a contendersi il titolo di miglior giocatore del mese. Tra i sei candidati ci sono Mike Maignan del Milan, David Neres del Napoli, Leo Ostigard in forza al Genoa, Jamie Vardy in maglia Cremonese e Nicolò Zaniolo dell’ Udinese, autore di un mese da incorniciare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

