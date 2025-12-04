Positivo alla cocaina falsifica le analisi per ingannare la commissione medica e riavere la patente

Otto mesi di reclusione per aver contraffatto i certificati medici per sottoporsi al rinnovo della patente di guida.È la condanna inflitta a un 43enne, difeso dall’avvocato Mirko Ceci, tramite patteggiamento, finito in tribunale con l’accusa di falso “per avere contraffatto il certificato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Positivo alla cocaina, falsifica le analisi per ingannare la commissione medica e riavere la patente

