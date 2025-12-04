Porto di Foce Verde dopo ore di dibattito mozione ritirata in Consiglio Si va in commissione
Troppe perplessità. Troppe richieste di approfondimenti. E poi non c’è neanche un progetto da analizzare. Così alla fine, il proponente della mozione per il ritorno dell’ipotesi di porto turistico a Foce Verde, Alessandro Porzi, propone il ritiro del suo atto. Non senza un contrasto con i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
