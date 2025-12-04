portici pattuglia in abiti civili arresta un ladro

Nella scorsa settimana, la polizia locale di Forlì ha arrestato in flagranza di reato un uomo sorpreso a rubare merce all’interno di un supermercato della zona Portici, grazie a una pattuglia in abiti civili in servizio di prevenzione, che ha notato il comportamento sospetto del soggetto, poi rivelatosi pregiudicato per occupazione abusiva di immobile e furto di energia elettrica. Dopo aver pagato alcuni prodotti di basso valore, l’uomo, un 39enne di origine marocchina, avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente dal punto vendita nascondendo sotto la giacca una borsa con prodotti non passati alla cassa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

