Porta a porta come cambia la raccolta dei rifiuti l' 8 dicembre | le novità
In vista dell'8 dicembre, Aamps fa sapere che il servizio di raccolta dei rifiuti rivolto alla cittadinanza si svolgerà regolarmente seppur con alcuni accorgimenti operativi di interesse per alcuni quartieri. Ecco il dettaglio delle novità. Area Livorno NordMultimateriale: servizio confermato la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Altre letture consigliate
Gazzetta: “La Roma vuole Raspadori ed ha già cominciato ad imbastire i primi contatti con l’agente del giocatore. La risposta non è stata negativa. Il gradimento del giocatore c’è. Quella porta si può anche aprire, magari presto, non è detto che debba restare p Vai su X
Approvato il progetto esecutivo definitivo della Porta Marittima di Napoli: lavori da gennaio, dureranno 4 mesi. - facebook.com Vai su Facebook
Porta a porta, come cambia la raccolta dei rifiuti l'8 dicembre: le novità - In vista dell'8 dicembre, Aamps fa sapere che il servizio di raccolta dei rifiuti rivolto alla cittadinanza si svolgerà regolarmente seppur con alcuni accorgimenti operativi di interesse per alcuni ... Segnala livornotoday.it
Capo d’Orlando, cambia il calendario di raccolta differenziata per le Festività Natalizie. Le novità - Il comune di Capo d’Orlando informa i cittadini che, “in occasione delle festività natalizie, il calendario della raccolta differenziata porta a porta subirà delle modifiche sostanziali. Da strettoweb.com
Nuovi cassonetti e porta a porta. Radicofani, cambia la raccolta rifiuti - "Aumentare la qualità della differenziata attivando il porta a porta nel centro storico e mettendo a disposizione dei cittadini nuovi contenitori di raccolta caratterizzati da una maggiore volumetria, ... Lo riporta lanazione.it
Porta a porta, come cambia la raccolta per i cittadini - A Castelnuovo, sono state introdotte modifiche al sistema di raccolta dei rifiuti, con l'obbligo di utilizzare sacchi semitrasparenti per differenziare i materiali. Si legge su lanazione.it
San Marino, RF: “Raccolta rifiuti,pastrocchio ‘misto’ di Libera in salsa democristiana” - Repubblica futura torna sulla questione della raccolta rifiuti e addita Libera per avere cambiato radicalmente linea sulla raccolta porta a ... Si legge su libertas.sm
Montesilvano: nuovo calendario raccolta differenziata porta a porta dal 1° dicembre 2025 - Dal 1° dicembre 2025 cambia il calendario della raccolta differenziata porta a porta a Montesilvano. Si legge su abruzzonews.eu