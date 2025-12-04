Pontinia apre le porte al Natale con due giorni di festa

Latinatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il week end lungo dell’Immacolata, inizia anche a Pontinia il periodo natalizio e lo fa con una festa che si terrà domenica 7 e lunedì 8 dicembre all’insegna delle usanze di una volta, le tradizioni del passato e il ritorno ai valori famigliari del Natale.La manifestazione è organizzata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

